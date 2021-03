L’opéra Carmen ouvre la saison 2021 du HBSO.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La pandémie étant maîtrisée, les activités artistiques et de divertissement reprennent enfin. Le Théâtre d’opéra-ballet de Hô Chi Minh-Ville (HBSO) présente ainsi sa nouvelle programmation 2021.

L'opéra est originaire d'Italie, berceau de la musique du monde. L'art de l'opéra classique a prospéré en Italie et en Allemagne, mais pour briser les stéréotypes et rendre l'opéra accessible aux masses populaires, il faut mentionner les efforts des Français.

La France a été le premier pays à introduire audacieusement des thèmes vivants dans la scène de l'opéra. Cela a provoqué une déflagration parmi le public et les créateurs d'opéra au détriment de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Italie avant de se répandre dans toute l'Europe.

L'un des opéras les plus connus est Carmen du compositeur Georges Bizet, dont les personnages marginaux sont devenus des phénomènes de société. Ses extraits les plus impressionnants seront joués pendant toute la seconde moitié de la soirée de ce concert de rentrée du HBSO.



Le programme comprendra par ailleurs des extraits célèbres des opéras Faust, Roméo et Juliette, Mireille de Charles Gounod; Lakme de Leo Delibes; Louise de Gustave Charpentier et La fille du régiment de Gaetano Donizetti.



À l’affiche de ce concert, la participation de l'Artiste émérite Nguyên Tân Anh ainsi que de Pham Khanh Ngoc, Dao Mac, Pham Trang, Hông Vy, Phan Hông Diu, Pham Duyên Huyên, Nguyên Thu Huong, Ly Hoang Kim, Trân Thanh Nam, Vo Nguyên Thanh Tâm ou encore de Phan Huu Trung Kiêt. Le chef d'orchestre de ce programme sera Trân Nhât Minh. -CVN/VNA