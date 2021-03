Hoa Binh, 12 mars (VNA) - Le commandement militaire de la province montagneuse de Hoa Binh (Nord) a organisé le 12 mars une cérémonie de mise en chantier d’un projet de restauration d’un site historique révolutionnaires associé au Parti révolutionnaire du peuple lao (PRPL).

Cérémonie de mise en chantier d’un projet de restauration d’un site historique révolutionnaires associé au Parti révolutionnaire du peuple lao à Hoa Binh. Photo : VNA

Le projet vise à préserver et à valoriser les valeurs du site, démontrant ainsi la solidarité, les relations d’amitié et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos , a déclaré le colonel Nguyen Quoc Toan, commandant du commandement militaire provincial.Le site est situé dans le quartier général du commandement militaire à Hoa Binh , où le Parti populaire lao (maintenant le PRPL) a organisé une formation politique et une session préparatoire pour son deuxième congrès en décembre 1971.Couvrant une superficie de près de 1.000 m2, le projet va restaurer une maison traditionnelle et une salle ainsi que d'autres installations, avec un financement d'environ 47,1 milliards de dongs (2 millions de dollars) provenant des budgets locaux et centraux.Le Comité populaire provincial a désigné le commandement militaire comme principal investisseur.Une fois ouvert, le site aidera à éduquer les jeunes générations sur les traditions révolutionnaires et l'amitié entre les deux pays.-VNA