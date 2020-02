L'ambassadrice du Vietnam en Suisse, Le Linh Lan (au centre, au premier rang). Photo : Ambassade du Vietnam en Suisse

Genève (VNA) - L'ambassadrice du Vietnam en Suisse, Le Linh Lan a souligné le partenariat croissant entre les deux pays dans tous les domaines tels que l'économie, le commerce, l'investissement et le tourisme lors d'un récent séminaire thématique sur le partenariat Vietnam-Suisse tenu à Genève.

L’ambassadrice a souligné les acquis économiques et diplomatiques exceptionnels du Vietnam en 2019 et a souligné la priorité du pays de promouvoir la diplomatie multilatérale en 2020.

La diplomate a présenté les priorités du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et à la présidence de l’ASEAN cette année dans le contexte d'évolutions complexes dans la région et dans le monde.

A ce séminaire, elle a répondu aux questions des participants sur le processus de négociation d'accords de libre-échange entre l'Association européenne de libre-échange-EFTA (comprenant l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein) et le Vietnam, ainsi que les difficultés d'investissement de la Suisse au Vietnam dans les hautes technologies, et les différences dans les systèmes éducatifs et la culture entre le Vietnam et la Suisse.

Ce séminaire fait partie de la Semaine thématique sur l'Association des nations d'Asie du Sud-Est-ASEAN dans le cadre du projet «Explore ASEAN» (À la découverte de l’ASEAN) lancé par l’Université des sciences appliquées et des arts du nord-ouest de la Suisse (FHNW) en 2001 dans le but de renforcer les connaissances des étudiants sur l'économie, contribuant ainsi au renforcement des liens économiques entre la Suisse et l’ASEAN.

Dans le cadre de ce projet, plusieurs voyages ont été organisés dans les pays membres de l'ASEAN pour des étudiants, conférenciers et partenaires d'affaires. -VNA.