Le séminaire thématique sur la mise en œuvre des traités internationaux signés par le Vietnam et la Russie. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale a organisé le 22 août à Hanoï un séminaire thématique sur la mise en œuvre des traités internationaux signés par le Vietnam et la Russie pour la période 2001-2018.

Les deux pays ont lancé de nombreux mécanismes de coopération communs tels que le Comité intergouvernemental et le Comité intergouvernemental sur la coopération technique militaire, a déclaré le président de la commission, Nguyen Van Giau. Les deux pays ont, en outre, signé plusieurs accords internationaux portant sur de nombreux secteurs.

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Hoang Quoc Vuong, a déclaré que les deux pays maintenaient le Comité intergouvernemental sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technologique, créé en 1992 sur la base de l'Accord de coopération économique-commerciale signé en 1991.

Sur cette base, les relations bilatérales se sont fortement développées dans les quatre secteurs suivants: commerce, investissement, pétrole et gaz et énergie. Le commerce bilatéral entre le Vietnam et la Russie a atteint 4,57 milliards de dollars en 2018, une hausse de 28,6% par rapport à 2017.

La Russie se classe 24e parmi les 132 pays et territoires investissant au Vietnam avec 130 projets, principalement dans l'énergie, le pétrole et le gaz, d'une valeur de plus de 954 millions de dollars.

Le Vietnam a investi dans 22 projets d’une valeur d’environ 3 milliards de dollars en Russie, notamment le projet d’élevage bovin et de transformation du lait de TH True Milk, d’une valeur de 2,7 milliards de dollars. Le pays coopère étroitement avec les principaux groupes pétroliers et gaziers russes tels que Gazprom, Zarubezhneft et Rosneft.

Selon Chu Tuan Duc, chef adjoint du département de la loi et des traités internationaux du ministère des Affaires étrangères, 52 traités internationaux avaient été signés et mis en œuvre par les deux pays entre 2001 et 2018. - VNA