Hanoi (VNA) - Le membre du Bureau politique, Nguyên Van Binh, a rencontré mercredi 30 octobre à Hanoi le président de la Commission du commerce international du Parlement européen, Bernd Lange.

Le président de la Commission économique du Comité central du Parti, Nguyên Van Binh (à gauche) et le président de la Commission du commerce international du Parlement européen, Bernd Lange. Photo: VNA

Nguyên Van Binh, qui est président de la commission économique du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a apprécié les contributions de Bernd Lange à la coopération intégrale entre le Vietnam et l’Union européenne (UE).Il a réaffirmé que le Vietnam considère toujours l’UE comme l’un de ses principaux partenaires, ajoutant que les deux parties ont enregistré de nombreuses avancées dans leurs relations ces dernières années, en particulier dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.L’UE est actuellement le 4e partenaire commercial du Vietnam, le commerce bilatéral ayant été multiplié par 13, passant de 4,1 milliards de dollars en 2000 à 55,8 milliards de dollars en 2018, a-t-il indiqué, ajoutant que l’UE se classe également au cinquième rang des investisseurs étrangers au Vietnam.Il a souligné que la signature de l’accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et de l’accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) constitue un développement important dans les relations bilatérales, ainsi que celles entre l’ASEAN et l’UE, en particulier lorsque le Vietnam assumera la présidence de l’ASEAN en 2020.Nguyên Van Binh a demandé à Bernd Lange d’aider à accélérer la ratification des deux accords par le Parlement européen afin de concrétiser rapidement les avantages que ces accords peuvent générer pour les citoyens et les entreprises des deux côtés.Pour sa part, le président de la Commission du commerce international du Parlement européen a déclaré que sa visite de travail au Vietnam vise cette fois à intensifier la coopération UE-Vietnam et à préparer la ratification officielle par le Parlement européen et ses parlements membres de l’EVFTA et de l’EVIPA. – VNA