Hanoi (VNA) – Le Vietnam attache de l’importance au développement des relations avec le Mozambique, partenaire important du Vietnam en Afrique australe, a déclaré mardi 12 novembre à Hanoi le membre du Bureau politique Trân Quôc Vuong.

Le membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti, Trân Quôc Vuong et la directrice du Gabinfo, Emilia Moiane. Photo: VNA



Le dirigeant qui est membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a fait cette affirmation en recevant Emilia Moiane, membre du Comité central du Front de libération du Mozambique (Frelimo, au pouvoir) et directrice de l’Office d’information du Mozambique (Gabinfo), en visite de travail au Vietnam.



Il a félicité le Frelimo pour son succès lors des élections générales au Mozambique en octobre dernier et s’est déclaré convaincu que, sous la direction du Frelimo, le peuple mozambicain récoltera encore plus de succès dans l’oeuvre d’édification et de développement nationaux.



Trân Quôc Vuong a salué l’accord de coopération fraîchement signé entre la radio “La Voix du Vietnam” et la Radio nationale du Mozambique, affirmant que l’accord constitue une nouvelle étape dans la réalisation de l’accord conclu entre les dirigeants des deux pays et contribue à resserrer l’amitié entre les deux partis et les deux nations.

Emilia Moiane a apprécié le rôle et la position du Vietnam dans la région et le monde, et s’est déclarée heureuse de voir le développement vigoureux de l’amitié bilatérale et de la coopération entre les deux partis au pouvoir et les deux pays.

Elle a déclaré que le Frelimo et l’Etat du Mozambique espèrent que le Vietnam partagera avec le Mozambique ses expériences en matière de développement socio-économique.

Le Mozambique souhaite également renforcer la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines, allant de l’investissement, du commerce à l’agriculture et aux télécommunications, en passant par l’éducation, les soins de santé et la défense, a-t-elle indiqué. – VNA