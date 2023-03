Hanoï, 22 mars (VNA) - Le secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission de la sensibilisation et de l'éducation du CC du PCV, Nguyen Trong Nghia, a eu une rencontre avec les chefs des agences représentatives vietnamiennes à l'étranger avant leur départ en mission pour le mandat 2023-2026, le 22 mars à Hanoï.

Considérant le rôle important demandé comme le canal le plus rapide et le plus efficace pour transmettre des informations aux amis internationaux et aux communautés vietnamiennes à l’étranger, Nguyen Trong Nghia leur a demandé de bien comprendre et de suivre les points de vue, les politiques et les directives du Parti et de l'État en matière de politique extérieurs et d'information extérieure.



Il est nécessaire d'être profondément conscient de l'objectif d'enseigner les intérêts les plus élevés du Vietnam sur la base de l'égalité, de la coopération, des avantages mutuels et des principes fondamentaux établis par la Charte des Nations Unies et le droit international, a-t-il déclaré.



Il a demandé aux ambassadeurs et consuls généraux de travailler à approfondir les relations du Vietnam avec d'autres pays et partenaires, apprendre de la quintessence culturelle et de l'expérience de développement d'autres nations, réfuter les allégations déformantes de forces hostiles et promouvoir le soutien des amis internationaux au Vietnam, en particulier sur les questions liées à la souveraineté sur les frontières, les territoires, les mers et les îles, ainsi que celles sur la religion, l'ethnicité, la démocratie et les droits de l'homme, entre autres.



Nguyen Trong Nghia a demandé à la d'étendre sa coopération avec les médias internationaux et les agences de presse.



Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hieu a informé que tous les 16 ambassadeurs et consuls généraux nouvellement nommés sont des diplomates avec de solides politique et qualifications professionnelles.

Les ambassadeurs et chefs de bureaux de représentation du Vietnam à l’étranger de ce mandat représentent le Vietnam dans 48 pays et territoires à travers le monde.- VNA