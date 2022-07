Les Japonais déposent des fleurs en mémoire de l'ancien Premier ministre Abe Shinzo à Nara. Photo : Kyodo/VNA

Hanoi (VNA) - L’ambassade du Japon au Vietnam a annoncé que l’ouverture du registre de condoléances à la mémoire de l’ancien Premier ministre japonais Abe Shinzo décédé à 67 ans, vendredi 8 juillet, après avoir été blessé par balle lors d’un rassemblement électoral dans la préfecture de Nara.



La cérémonie se déroulera aura lieu de 9h à 17h15 les 11 et 12 juillet au siège de l’ambassade installé au 27 rue Liêu Giai, arrondissement de Ba Dinh, Hanoi. Les personnes venant rendre hommage sont priées d'apporter leur carte d'identité à présenter.



Dans son message de condoléance envoyé le 8 juillet au gouvernement et au peuple japonais, le Premier ministre Pham Minh Chinh, au nom des dirigeants du Parti, de l’État et du peuple du Vietnam, a transmis ses plus attristées condoléances au gouvernement et au peuple japonais et à la famille de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe.



Il a exprimé sa gratitude pour l’affection particulière et le soutien précieux que l’ancien Premier ministre Shinzo Abe a apportés au Vietnam et à son peuple ainsi qu'au partenariat stratégique étendu entre le Vietnam et le Japon. – VNA