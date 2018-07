Le programme "Dam dai dat nuoc" est diffusé à 20h05, tous les lundis sur VTV1 et à 6h50 tous les mardis sur VTV3. Photo: vr.com.vn



Hanoï (VNA) – Afin de présenter les destinations attrayantes à travers le pays sur le chemin de fer Nord-Sud, l’un des plus anciens du monde (construit au 19e siècle), un programme touristique intitulé "Dam dai dat nuoc" (Tout au long du pays) a été produit par la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam et la Télévision nationale du Vietnam.

Ce programme comprend 52 épisodes présentant des sites touristiques via des histoires et des expériences de personnages et invités qui sont des écrivains, des poètes et des chercheurs culturels. Le programme illustre les caractéristiques culturelles des régions où le train s'arrête.

Des informations sur le climat, des circuits touristiques, des sites incontournables… sont également présentées au public.

"Dam dai dat nuoc" est diffusé à 20h05 tous les lundis sur VTV1 et à 6h50 tous les mardis sur VTV3. Le premier numéro a été diffusé le 16 juillet sur la chaîne VTV1. -VNA