Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong. Photo : VNA



New Delhi (VNA) – Le professeur indien G. Jayachandra Reddy a déclaré apprécier l’article du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, sur certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).



Le professeur G. Jayachandra Reddy, ancien directeur du Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est et le Pacifique de l’Université Sri Venkateswara, également co-éditeur du livre “Ho Chi Minh with India” (publié en 2019), a indiqué qu’il s’agissait d’un article inspirant au bon moment.



Selon lui, l'article, publié à l'occasion du 131e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai) et avant les élections des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale vietnamienne, aidera certainement la nouvelle équipe dirigeante du Vietnam à préparer de bonnes conditions pour permettra aux cadres et membres du PCV de faire face à de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. En outre, l'article donne des raisons spécifiques et raisonnables, expliquant clairement pourquoi le Vietnam a choisi la voie du socialisme pour réaliser ses aspirations.



Le professeur indien a affirmé qu’actuellement, le Vietnam a un rôle important dans l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) et devrait devenir l'une des grandes économies de la région au cours des prochaines décennies. En 2020, le Vietnam a été l'un des très rares pays à avoir enregistré un taux de croissance du PIB de près de 3,0%, a-t-il rappelé.



Cependant, le Vietnam est confronté à des défis dans le processus de développement économique et d’élargissement du marché international, a indiqué G. Jayachandra Reddy, précisant que les défis imposés au Vietnam concernent, entre autres, la création d’un environnement favorable aux startup, la transformation de l’économie rurale, le renforcement des ressources humaines, des infrastructures et des services efficaces, l’amélioration de la qualité de l’environnement, le renforcement de la gouvernance avec l’aide des technologies de l’information...-VNA