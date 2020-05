Truong Khac Thoi à côté du portrait de l'Oncle Hô. Photo : BVH/CVN

Thai Binh (VNA) - Chacun a sa propre façon de manifester toute l'affection qu'il porte au Président Hô Chi Minh. Truong Khac Thoi, qui vit dans le district de Kiên Xuong, province septentrionale de Thai Binh, a choisi de réaliser des portraits de l'Oncle Hô en utilisant… des graines.



Truong Khac Thoi a décidé de commencer son portrait en 2008 à l'occasion de l'anniversaire du Père de la nation. Il a sélectionné des graines de haricots et de riz comme matières premières.



De nombreuses personnes ont proposé d’acheter ce portrait à un prix très élevé, mais Truong Khac Thoi ne l'a jamais cédé. Il a par contre décidé de l’offrir à l'école secondaire Binh Minh, district de Kiên Xuong, où il travaillait en tant que professeur, avec le désir de promouvoir auprès des jeunes générations le mouvement "Étudier et suivre la pensée, la morale et le style de Hô Chi Minh".



Montrant du doigt le portait accroché dans une salle d’histoire, Luong Khanh Phung, recteur de cet école, a déclaré avec émotion : "Deux vieux badamiers et des photos d'enseignants et d'élèves prises dans les années 1970 et 80 sont parmi les biens inestimables de notre école. Mais, ce portait d'Oncle Hô en graines de haricots et de riz est vraiment un trésor".



Ce portrait insolite a reçu de nombreux compliments, et tout le monde est surpris car son créateur est un peintre amateur. Diplômé du département de mathématiques de l'École supérieure de pédagogie de Thai Binh en 1960, Truong Khac Thoi est un passionné de peinture. Animé de son immense amour pour le président Hô Chi Minh, il a consacré beaucoup de temps à la création d’œuvres inédites.



Dessiner avec un pinceau n'est jamais facile, mais organiser des milliers de graines pour créer un portrait l’est encore plus. Truong Khac Thoi a minutieusement sélectionné chaque grain pour créer son œuvre. En particulier, les cheveux ont nécessité des milliers des grains de riz noir, une ancienne variété de la province de Thai Binh.



Ce portrait, de 1m de haut et 0,85 m de large, représente fidèlement l’Oncle Hô. De loin, il ressemble à une vieille photo sépia.



"Chaque fois que je regarde ce portrait, je suis toujours touchée car ce n'est pas seulement une œuvre sur le Président Hô Chi Minh d’un auteur issu de Thai Binh, mais aussi un message nous invitant à étudier et suivre sa pensée, sa morale et son style de vie", a conclut Nguyên Minh Huong, une élève de l'école Binh Minh. -CVN/VNA