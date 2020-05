Hanoi (VNA) – Un pont de télévision a été organisé lundi 18 mai au soir à Hanoi, Hô Chi Minh-Ville (Sud), Tuyên Quang (Nord), Nghê An (Centre) et Dông Thap (Sud) pour célébrer le 130e anniversaire du Président Hô Chi Minh.

Un numéro artistique lors du programme live sur le 130e anniversaire du Président Hô Chi Minh. Photo : VNA

Intitulé "Hô Chi Minh, volonté rayonnante du Vietnam", ce programme est organisé conjointement par la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti, la Télévision du Vietnam et les cinq localités, dans le cadre d’une série d’activités pour célébrer le 130e anniversaire du père du Vietnam moderne.



L’événement est honoré par la présence du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, de la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân et du président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Trân Thanh Mân.



Le Président Hô Chi Minh est né le 19 mai 1890 dans la commune de Kim Liên, district de Nam Dàn, province de Nghê An. Il a consacré toute sa vie à la libération nationale tout en étant un fervent défenseur de la paix et du progrès dans le monde.



Il a dirigé la lutte pour l’indépendance nationale et a établi la République démocratique du Vietnam, la République socialiste du Vietnam actuellle, en 1945. Il s’éteignit à Hanoi le 2 septembre 1969, à l’âge de 79 ans.



La vie du Président Hô Chi Minh fut le noble symbole du patriotisme et de l’héroïsme révolutionnaire vietnamiens. Il est la cristallisation rayonnante de la moralité, de l’intelligence, de la grandeur d’âme et la conscience de la nation vietnamienne. – VNA