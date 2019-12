Khanh Hoa (VNA) – Dans le cadre du plan de coopération entre le Vietnam et la Russie dans la défense en 2019, le navire de sauvetage de la marine russe Igor Belousov effectue une visite du 2 au 9 décembre au port international de Cam Ranh, province centrale de Khanh Hoa.



Ces dernières années, la coopération vietnamo-russe dans la défense a été fortement renforcée. Cette visite visait à mettre en œuvre les accords entre les dirigeants des ministères de la Défense des deux pays et à l'occasion de l'année d'amitié Vietnam-Russie 2019-2020, contribuant ainsi à renforcer l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral entre les deux pays en général, et la coopération en matière de défense en particulier, dont la coopération en matière navale.



Dans le cadre de cette visite, la Marine populaire du Vietnam et la Marine russe participent à un entraînement conjoint sur la recherche et le sauvetage de sous-marins en détresse.



En outre, les membres d'équipage du navire Igor Belousov et des officiers de la marine russe visitent également certains sites historiques et culturels de la ville de Nha Trang. -VNA