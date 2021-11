Dà Nang (VNA) – Le membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti Vo Van Thuong a exhorté mardi 23 novembre les autorités de la ville de Dà Nang (Centre) à préparer soigneusement son projet de construction d’un centre financier pour soumettre au gouvernement.

Le membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti Vo Van Thuong à la rencontre de l’électorat de Dà Nang. Photo : VNA

S’adressant à une conférence destinée à présenter les résultats de la 2e session de l’Assemblée nationale de la 15e législature aux électeurs de Dà Nang, le dirigeant a apprécié mardi 23 novembre les propositions et recommandations des électeurs locaux.



Il a fait savoir que le 13e Congrès national du Parti a résolument avancé des mesures toujours drastiques de prévention et de lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs, qu’il n’y a pas de zone interdite, ni d’exception sur ce front.

Le membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti a déclaré que Dà Nang a obtenu de grandes réalisations en matière de développement mais des progrès pourraient encore être faits pour remédier à ses lacunes et erreurs, ce que les dirigeants municipaux se sont employés à faire.

Un électeur s'exprimant lors de la conférence, le 23 novembre à Dà Nang. Photo : VNA



Lors de la conférence, le chef adjoint de la délégation parlementaire de la ville de Dà Nang, Trân Chi Cuong, a rapporté les résultats de la 2e session de l’Assemblée nationale de la 15e législature et les activités de la délégation parlementaire de la ville durant ces derniers temps.



Il a demandé aux habitants de continuer à faire valoir leur responsabilité, à se protéger eux-mêmes mais aussi leurs familles, à ne pas relâcher leur vigilance face au nouveau coronavirus.



Dà Nang s’efforce de vacciner complètement tous ses habitants en âge de vaccination à la fin de ce mois-ci, et continue à mettre en œuvre les politiques de soutien aux entreprises et aux gens impactés par la crise sanitaire. La ville a dépensé plus de 2.500 milliards de dongs dans les mesures de prévention et de contrôle du Covid-19 et de soutien public. – VNA