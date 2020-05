Lors de l’édition 2019 du marathon international de Hau Giang. Photo : VNA

Hau Giang (VNA) - Le marathon international de Hau Giang 2020 (Mekong Delta Marathon) devra avoir lieu vers la fin du mois d’août avec la participation de coureurs nationaux et étrangers.

Lors d'une réunion du Comité populaire de Hau Giang tenue le 12 mai, le directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hoa, a annoncé que plus de 1.000 athlètes s'étaient inscrits pour les courses de 5 km, 10 km, 21 km et 42 km.

Dans ce cadre est prévu un programme spécial intitulé « Un coureur court - Un arbre est planté » qui a pour objet d’encourager les coureurs à contribuer à la stratégie de développement de la région.

L'événement contribuera à promouvoir le tourisme, le commerce et l'investissement dans le delta du Mékong.

Cette course, initiée par la province de Hau Giang, s'est tenue pour la première fois en avril 2019, avec la participation de plus de 4.200 athlètes de 11 pays et territoires.- VNA