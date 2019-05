Vu Hoang Long (3e, premier rang), lycéen de Lao Cai, a remporté le troisième prix dans la catégorie "Robotique et machines intelligentes". Photo: Service de l'Education et de la Formation de Lao Cai.



Hanoï (VNA) – Un lycéen vietnamien a brillé lors du concours scientifique international Intel ISEF 2019 (Intel International Science and Engineering Fair) qui a eu lieu du 12 au 17 mai aux Etats-Unis.



Vu Hoang Long, lycéen de Lao Cai, a remporté le troisième prix dans la catégorie "Robotique et machines intelligentes" avec le projet "Le robot donne à manger aux patients atteints de la maladie de Parkinson à l'aide de la technologie de traitement d'images".



Le prix de Vu Hoang Long était la seule distinction de la délégation vietnamienne qui a apporté au concours dix projets d'élèves venues de six villes et provinces du pays.



Lors du concours scientifique international Intel ISEF 2019, les élèves ont participé à diverses activités utiles, notamment les rencontres et échanges avec des élèves excellents du monde entier, des scientifiques bien connus ou l’offre des bourses des universités américaines, a fait savoir l’enseignant Le Huy Hoang, chef de la délégation vietnamienne.



Organisé chaque année aux Etats-Unis, Intel ISEF est le plus grand concours scientifique réservé aux lycéens dans le monde. Il a réuni cette année 1.842 élèves de 80 pays et territoires avec 1.431 projets. 42 sur 80 pays et territoires dont le Vietnam ont été primés, soit 52,5%.



Organisé pour la première fois en 1950 par la Société américaine pour les Sciences et le Public, cet événement annuel bénéficie du soutien de plusieurs bailleurs de fonds, tels que les entreprises, les gouvernements et les organisations scientifiques. Ses finalistes sont choisis à travers plus de 550 présélections organisées chaque année dans le monde entier.



Présents officiellement à ce concours à partir de 2012, les jeunes vietnamiens ont remporté des prix à chaque édition. –VNA