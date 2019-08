La couverture du livre (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) - Un livre illustré intitulé «50 ans de mise en œuvre du Testament du Président Ho Chi Minh (1969-2019)» a été présenté au public.

Le livre a été compilé et publié par la Maison d'édition de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), l'Institut du Président Ho Chi Minh, des leaders du Parti et le Musée de Ho Chi Minh, à l'occasion du 50e anniversaire de la mise en œuvre du Testament du Président Ho Chi Minh.

Il comprend trois parties principales comprenant le Testament du Président, les principales réalisations révolutionnaires du Vietnam après 50 ans d’application de son Testament, et la construction et le réajustement du Parti ainsi que la campagne «Étudier et suivre l’idéologie, la moralité et le style de vie du Président Ho Chi Minh».

Phung Thi My, rédactrice en chef adjointe de la Maison d'édition de la VNA, a déclaré que le livre devrait contribuer à nourrir la fierté du patriotisme traditionnel et le sens de la responsabilité chez le public, en particulier les jeunes générations.

Avec ses 280 pages, le livre bilingue vietnamien-anglais contient près de 400 photos sélectionnées à partir de sources différentes et prises à différentes périodes.

Le Président Ho Chi Minh a commencé à écrire son Testament en mai 1965 et l'a achevé en mai 1969, soit quatre mois avant son décès. Ce document historique spécial est devenu une ligne directrice pour la révolution et le développement du Vietnam. -VNA