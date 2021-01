Vientiane, 29 janvier (VNA) - Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) marque 35 ans de la mise en œuvre de l’œuvre de Dôi moi (Renouveau) avec des réalisations significatives du pays, prouvant que son oeuvre de construction du socialisme convient à la situation actuelle au Vietnam et les tendances de développement de l'époque, a déclaré le 29 janvier le journal lao Pasaxon, organe d'information officiel du Parti populaire révolutionnaire du Laos.

De nombreux articles sur le 13e Congrès national du Parti du PCV publiés sur le site Web de Pasaxon. Photo: VNA

Dans son article sur la vision stratégique du Vietnam, le journal a souligné que le Congrès jettera une base importante dans la stratégie de développement à long terme et durable du pays.

Dire que l'événement clé a lieu alors que le Vietnam a passé une période «historique» de nombreux défis et difficultés, l’article a noté que sans une administration forte du Parti et centrée sur le peuple, le pays n'aurait pas pu enregistrer des progrès remarquables au cours des dernières années.

Selon l'article, le Vietnam a maintenu un taux de croissance stable en 2016-2019. En 2020, malgré les catastrophes naturelles et l’épidémie, le Vietnam est toujours un point brillait dans un contexte de ralentissement économique mondial. Il a également salué les progrès accomplis par le pays dans l’amélioration du niveau de vie de la population, la réduction de la pauvreté, la garantie de la stabilité sociopolitique, de la sécurité et de la défense et l’élargissement des relations extérieures, entre autres.

Il a déclaré que la caractéristique la plus notable de la période était la lutte acharnée du Vietnam pour un Parti transparent et fort avec la confiance du peuple. Le 13e Congrès définit non seulement les orientations stratégiques pour les cinq prochaines années, mais clarifie également la vision pour les 25 prochaines années avec des objectifs spécifiques, selon l'article.

Le Congrès prouve également que la direction du Parti est un facteur clé déterminant le succès de la cause révolutionnaire du Vietnam à travers les périodes historiques, a-t-il déclaré. Le Vietnam n’a jamais possédé la fortune, la position et le prestige qu’il a aujourd’hui, conclut l’article, citant le discours du Secrétaire général du PCV, président Nguyen Phu Trong lors de la cérémonie d’ouverture du Congrès. - VNA