Le Président Hô Chi Minh. Photo: VNA



Le Caire (VNA) - Le journal égyptien The Egyptian Gazette a publié samedi 16 mai un article louant le Président Hô Chi Minh à l’occasion du 130e anniversaire de sa naissance.

Dans son article, l’auteur Hany Abdel Fattah a exprimé beaucoup d'affection, d'admiration et de respect pour le Président Hô Chi Minh.

Il a également souligné avoir été impressionné non seulement par les trois visites du Président Hô Chi Minh dans son pays en 1911 et en 1946, mais aussi par les contributions glorieuses de ce leader éminent à la lutte pour la libération et la réunification du Vietnam. Il est revenu sur les sacrifices endurés par le Président Hô Chi Minh, un homme talentueux et vertueux, pour l’indépendance et la liberté de sa Patrie.

L’auteur de l’article a affirmé que le Président Hô Chi Minh avait des sentiments particuliers pour l’Égypte et que les Égyptiens ainsi que des millions d’habitants dans le monde l’admiraient et l’appelaient affectueusement «l’Oncle Hô». -VNA