Le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel (gauche), rencontre le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc à Hanoï. Photo : VNA

Alger (VNA) - La visite au Vietnam du ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, du 13 au 14 juillet, a été largement couverte par le quotidien algérien El Moudjahid.

Le journal a rapporté les rencontres entre le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et le Premier ministre vietnamien, Nguyen Xuan Phuc, ainsi qu'avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, à Hanoï. Lors de ces rencontres, les deux parties ont discuté des mesures visant à renforcer les relations bilatérales.

Abdelkader Messahel a transmis un message du président algérien Abdelaziz Bouteflika à son homologue vietnamien Tran Dai Quang, qui souligne l'amitié et la solidarité de longue date partagées par le Vietnam et l'Algérie depuis leurs luttes pour l'indépendance nationale.

Le ministre algérien a réitéré l'engagement de l'Algérie de développer les relations bilatérales et a souligné l'importance de mieux exploiter les potentiels des deux nations, notamment dans le tourisme et l'énergie, pour renforcer davantage leur partenariat durable pour l’intérêt commun.

Pour sa part, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a réaffirmé que le Vietnam était prêt à renforcer ses liens avec l'Algérie pour des bénéfices communs.

Le journal a également rapporté que lors de leur réunion, le ministre algérien Abdelkader Messahel et le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh avaient souligné la nécessité de réaliser une avancée qualitative dans les relations économiques et commerciales bilatérales, notamment en développant des activités conjointes et en réalisant des accords de coopération bilatéraux.

S’agissant des questions régionales et internationales d'intérêt commun, ils ont convenu de continuer à maintenir la consultation mutuelle au sein des forums mondiaux.

Le quotidien algérien a également présenté l’interview du ministre algérien des Affaires étrangères accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Alger, selon laquelle sa visite visait à développer les relations bilatérales. Il s'agirait d'une occasion de revoir leurs relations bilatérales, en particulier dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement.

Le chef de la diplomatie algérienne a déclaré que cette visite était particulièrement importante pour répondre aux aspirations des présidents Abdelaziz Bouteflika et Tran Dai Quang de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Selon le ministre algérien des Affaires étrangères, si les liens politiques bilatéraux sont excellents, la coopération économique souffre de lacunes. Les échanges bilatéraux n'étaient que de 360 millions de dollars en 2017, principalement en provenance des exportations du Vietnam vers l'Algérie. Une seule compagnie vietnamienne - le groupe pétrolier et gazier PetroVietnam - fait des affaires dans le pays nord-africain.

Pour cette raison, il a appelé à la concrétisation des engagements pris lors de la 11ème réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Algérie tenue en novembre 2017 à Alger, et à la création de conditions plus favorables au renforcement des liens bilatéraux, en particulier dans le commerce et l'investissement.-VNA