Hanoi (VNA) – Le Docteur Nguyên Trong Hiêu, 33 ans, chercheur et chargé de cours senior à l’Université nationale australienne (ANU), vient de se voir décerner le Globe d’or, prix prestigieux des sciences et des technologies du Vietnam.

Hiêu est chercheur et maître de conférences spécialisé dans le domaine de l’énergie solaire à l’Université nationale australienne. Photo : Vietnamnet

Le Globe d’or est une distinction réputée des sciences et des technologies du Vietnam initiée par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh et le ministère vietnamien des Sciences et Technologies.Le Docteur Nguyên Trong Hiêu, né en 1988, se l’est vu décerner dans le domaine des nouvelles technologies de matériaux. Dans son interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Sydney, il a exprimé sa joie et sa fierté de recevoir ce prix, aux côtés de neuf autres jeunes talents du Vietnam. "J’espère que ce prix, et d’autres programmes honorant les jeunes talents, inspireront les étudiants, les ingénieurs, les jeunes scientifiques dans le pays et ceux travaillant à l’étranger, afin qu’ils puissent activement participer à la recherche scientifique et contribuer aux réalisations scientifiques et technologies du pays", a-t-il exprimé.Des recherches bénéficiant de subventionsExpliquant le choix de la recherche sur les matériaux semi-conducteurs pour les cellules photovoltaïques, Hiêu confie que le changement climatique oblige le monde à rechercher des sources d’énergie propres, bon marché et fiables. "Il y a environ dix ans, la recherche sur les cellules photovoltaïques était une préoccupation car c’est l’une des solutions efficaces pour avoir des sources d’énergie renouvelables, vertes et propres. Le composant principal d’une cellule photovoltaïque est un matériau semi-conducteur".Impliqué dans ce domaine, alors que la plupart des recherches dans le monde se concentrent sur l’amélioration de la qualité du noyau interne de la cellule photovoltaïque, Hiêu se concentre à améliorer les couches minces supérieures des batteries pour augmenter leur efficacité. De plus, son équipe s’est concentrée sur la méthode de mesure dès les premières étapes de production pour pouvoir détecter toutes erreurs dans ces batteries. Cette méthode a montré son efficacité et a été utilisée par de nombreux instituts et universités de recherche à travers le monde, tels que l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, l’Université de Sydney et le Laboratoire national sur les énergies renouvelables (NREL) des États-Unis.Au début de 2021, l’Agence australienne des énergies renouvelables (ARENA) a accordé un million de dollars australiens (plus de 17 milliards de dôngs) à son équipe de recherche pour continuer de développer cette recherche. Ces cinq dernières années, Hiêu a reçu des subventions s’élevant à près de 6,8 millions de dollars australiens (environ 115 milliards de dôngs) pour les projets de recherche dont il est, soit leader, soit co-leader.Depuis 2014, le jeune scientifique a vu 72 de ses publications publiées dans des revues internationales. Il est fondateur et dirige deux laboratoires d’optique à l’Université de Portland. Récemment, Hiêu et un groupe de scientifiques de cette université, ont trouvé une méthode pour augmenter l’efficacité de la conversion de la lumière en électricité des batteries en améliorant la qualité des composants matériels pour obtenir davantage de lumière du soleil.Un parcours d’études éloquentNé dans la province d’An Giang (Sud), comme bien d’autres enfants issus de régions rurales, Hiêu a dû surmonter moult obstacles et difficultés afin de mener des études scolaires puis universitaires. "Ma famille n’est pas aisée. Pour mes parents, être en mesure d’offrir des études universitaires à leurs enfants a relevé du tour de force".Conscient de sa situation, le garçon a toujours fait de son mieux pour obtenir des bourses et caressé le rêve dès son plus jeune âge d’étudier dans une université prestigieuse à l’étranger. Au lycée, en classe de terminale, Hiêu remporte le troisième prix du Concours national d’excellence en mathématiques. Il réussit ensuite l’examen d’entrée à l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville (HCMUT) avec 29,5 points sur une grille de 30. Il est par la suite admis au Programme de formation d’ingénieurs d’excellence en électricité et électronique.