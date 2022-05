Washington, 18 mai (VNA)- Daniel Kritenbrink, le secrétaire d'Etat adjoint américain chargé des affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique, a qualifié de "grand succès" le Sommet spécial ASEAN-Etats-Unis, et ont hautement apprécié les contributions du Vietnam aux résultats du grand événement et les perspectives sur les relations bilatérales avec la nation indochinoise.

Lors du sommet spécial ASEAN-Etats-Unis. Photo : VNA



Lors d'une conférence de presse avec des journalistes internationaux tenue le 17 mai (heure locale) à Washington, Daniel Kritenbrink a souligné qu'il s'agissait du plus grand sommet tenu par l'administration du président Joe Biden à ce jour, et a fait remarquer que la partie américaine est convaincue que la réunion a démontré toute l'étendue et la profondeur des liens entre ce pays et l'ASEAN.



En particulier, la coopération dans le domaine de l'éducation a été considérée comme un moyen de renforcer les relations entre les parties, car elle se reflète dans la participation croissante des Universités américaines dans les pays d'Asie du Sud-Est, a-t-il souligné, mentionnant que l’'International Development Finance Corporation et l'Université Fulbright du Vietnam (FUV) ont signé un accord de financement d'une valeur de 37 millions de dollars pour le nouveau établissement d'enseignement à Ho Chi Minh-Ville.



En ce qui concerne les relations entre Washington et Hanoï, Daniel Kritenbrink a souligné que le sommet était une occasion pour le Premier ministre Pham Minh Chinh de rencontrer de hauts dirigeants américains.



Le Premier ministre vietnamien est intervenu lors de toutes les séances et a évoqué de nombreux sujets, tels que la lutte contre le changement climatique, la lutte contre la propagation du COVID-19 et les questions liées à la sécurité maritime, a-t-il rappelé.

Outre les activités du sommet, Daniel Kritenbrink a également évoqué les événements organisés par le Conseil d’affaires Etats-Unis-ASEAN et la Chambre de Commerce des Etats-Unis avec les dirigeants de l’ASEAN, dont le Vietnam, et a considéré ces activités en particulier comme une cérémonie de célébration du partenariat Washington-Hanoi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté de manière impressionnante la vision de ce que le Vietnam essaie de réaliser et de ce que les deux pays ont travaillé ensemble pour réaliser, notamment en continuant à traiter efficacement les héritages du passé et en construisant un partenariat pour l'avenir, a-t-il affirmé.

Comme pour l'ASEAN elle-même, les États-Unis ont de grandes attentes pour le futur partenariat avec le Vietnam, a-t-il souligné.

Daniel Kritenbrink a déclaré que la sécurité de navigation maritime était également l'un des principaux sujets du sommet, les parties se concentrant sur la garantie de la paix, de la stabilité et de la prospérité en Mer Orientale.



Pour sa part, Edgard D. Kagan, directeur principal pour l'Asie de l'Est et l'Océanie au Conseil de sécurité nationale des États-Unis, a déclaré que son pays et l'ASEAN étaient parvenus à un consensus sur de nombreuses questions liées à cette zone maritime, avec la publication de une Déclaration commune, qui détaillait clairement les principes et valeurs de base en la matière.- VNA