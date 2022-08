Ninh Thuân, 15 août (VNA) - Une école professionnelle médicale de la province de Ninh Thuân (Centre) a signé le 15 août un accord avec le groupe japonais Genki pour renforcer la coopération dans la formation de la main-d'œuvre vietnamienne dans les domaines de la santé, du bien-être social et de l'éducation.

Photo : VNA

Dans le cadre de cet accord, l'école professionnelle médicale de Ninh Thuân et le groupe Genki s'engagent à coordonner des événements, des programmes et des projets sur la formation, la recherche scientifique et le transfert de technologie pour le développement de l'enseignement supérieur.Ensemble, les deux parties exploreront et réaliseront des programmes et des projets de recherche sur les soins de santé et le bien-être social et offrir des possibilités de formation et d'apprentissage aux étudiants vietnamiens.Le groupe japonais Genki proposera des formations gratuites au Japon pour les étudiants de l'école professionnelle médicale de Ninh Thuân, leur permettant d'accéder à une technologie et d'améliorer leurs compétences professionnelles. Les étudiants vietnamiens auront également des opportunités d'emploi au sein du groupe Genki.La coopération vise également à stimuler les échanges académiques et d'expériences entre les enseignants des deux parties.Le groupe japonais Genki s'est engagé à envoyer des professeurs de l'école Ninh Thuan au Japon pour une formation dans le cadre d'un programme national du Japon en un ou deux ans.En octobre, la société japonaise prévoit de lancer un établissement professionnel à Hô Chi Minh-Ville, où une soixantaine d'étudiantes âgées de 18 à 25 ans recevront une formation médicale.- VNA