Hanoi (VNA) – Le Tribunal populaire de l’arrondissement de Nam Tu Liêm, à Hanoi, a condamné en première instance, jeudi 27 octobre, un facebooker pour avoir disséminé de fausses informations sur le marché boursier vietnamie.

Photo d'illustration: Internet



Quynh, âgé de 42 ans et domicilé dans le quartier de Thinh Quang, de l’arrondissement de Dông Da, à Hanoi, s’est vu infliger deux ans de prison pour "atteintes aux intérêts de l’Etat ou aux droits et intérêts légitimes des groupements ou des particuliers par abus de ses droits et libertés" en vertu de l’article 331, clause 2 du Code pénal.Selon l’accusation, de fin 2019 à avril 2022, il a utilisé son compte Facebook "Dang Nhu Quynh", suivi par plus de 300.000 personnes, pour rédiger et publier ses posts ou partager ceux des autres, avec nombre d’interractions, partages et commentaires imbriqués.Lors qu’il a eu vent que certains responsables d’entreprise dans les secteurs financier, boursier et immobilier faisaient objet de poursuites judiciaires, il a fait des déductions sur le président du conseil d’administration et directeur général de Tan Hoang Minh Group Joint Stock Company Tân Hoàng Minh, Dang Anh Dung.Quynh a posté le 2 avril un article faisant allusion à ce que Dang Anh Dung avait maille à partir avec la justice, article qu’il a rectifié et complété le 5 avril avec l’annonce de poursuite contre ce magnat par les organes procéduraux pour faire croire à ses lecteurs qu’il en était au courant à l’avance.Il continuait à en déduire, dans deux articles postés le 6 avril, que le président du conseil d’administration et directeur général de Gelex Group Joint Stock Company (Gelex) et président du conseil d’administration de Viglacera Corporation JSC, Nguyên Van Tuân, serait rattrapé par la justice.Du 6 au 12 avril, les investisseurs avaient massivement vendu ces deux actions, faisant fondre leur capitalisation boursière de près de 11.000 milliards de dôngs. Le VN Index, le HNX Index et l’UPCOM avaient décroché respectivement de 64,78, 35,09 et 4,57 points.Lors du procès, Quynh a dit avoir commis ses actes, sans être conscient de leur illégalité ni de leurs conséquences, dans le but d’attirer les followers et de pêcher les likes. – VNA