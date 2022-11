Panorama de l’entretien entre le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping. Photo : VNA

Moscou (VNA) - L'agence de presse russe RIA FAN a publié le 2 novembre un article d'Anton Bredikhin, politologue et historien, rédacteur en chef de la revue scientifique Arkhont, appréciant les résultats de la visite officielle en Chine du secrétaire général (SG) du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong.

Anton Bredikhin a affirmé que la visite avait été couronnée de succès, contribuant activement au renforcement de la solidarité et de l'amitié traditionnelle entre les deux pays. Au total, 13 documents de coopération dans divers domaines ont été signés, a-t-il rappelé.

L’auteur a accordé une attention particulière au fait que les deux secrétaires généraux du PCV et du Parti communiste chinois (PCC) avaient tous souligné que le Vietnam et la Chine suivaient la voie socialiste, avec pour objectif principal d'assurer le bien-être et le bonheur aux peuples.

En ce qui concerne l’édification du socialisme au Vietnam, le spécialiste russe a tenu en haute estime le prestige et le rôle de leadership du secrétaire général Nguyen Phu Trong dans le processus de développement national. La politique « Doi Moi » (Renouveau) du Vietnam a contribué au processus d'intégration internationale et au développement de relations positives avec les pays voisins. Selon lui, c'est la raison pour laquelle le Vietnam a acquis des réalisations importantes en termes de politique, d'économie, de culture et de société ces dernières années.-VNA