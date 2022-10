Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong (2e à gauche) avant leur départ pour le Chine . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Li Minghan, qui a de nombreuses années de recherche sur le Vietnam et le Président Ho Chi Minh, a déclaré tenir en haute estime la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong en Chine.

Le fait que le secrétaire général Nguyen Phu Trong est le premier dirigeant étranger à visiter la Chine juste après le 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), a démontré l'amitié resserrée entre les deux pays, a souligné l’expert hongkongais.

Cette visite du haut dirigeant du PCV affirme encore les relations étroites entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples, cultivées par les Présidents Ho Chi Minh et Mao Zedong, a-t-il ajouté.

Les relations traditionnelles sont devenues un bien précieux que les deux Partis, les deux pays et les deux peuples préservent et cultivent, apportant une contribution importante au resserrement des liens bilatéraux.

La situation mondiale connaît actuellement des changements rapides et profonds, même avec des facteurs compliqués et imprévisibles. La Chine et le Vietnam continuent à renforcer la solidarité et l'entraide, à rechercher des similitudes, à mettre de côté des différences pour développer les relations bilatérales.

Li Minghan s’est déclaré convaincu que la visite du secrétaire général Nguyen Phu Trong marque une étape importante, contribuant à approfondir l'amitié Vietnam-Chine. -VNA