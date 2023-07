Photo: internet



Washington (VNA) - Le Dr Andrew Wells-Dang, expert sur le Vietnam au Centre d'Asie relevant de l'Institut américain pour la paix (USIP), a accordé à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) une interview sur les réalisations enregistrées par le Vietnam et les États-Unis lors de ces 28 dernières années depuis la normalisation de leurs relations, notamment depuis l'établissement de leur partenariat intégral il y a 10 ans.



Selon lui, les deux pays ont connu des jalons importants lors de ces 10 dernières années en termes de règlement des conséquences laissées par la guerre, dont l'achèvement de la décontamination des sols pollués par la dioxine à l'aéroport de Da Nang, le lancement de la dépollution de la base aérienne de Biên Hoa, l'expansion des programmes de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) en faveur des personnes handicapées liées à l'agent orange et aux munitions non explosées, le développement de la coopération dans la recherche des personnes portées disparues pendant la guerre, etc.



Au cours des 10 dernières années, les deux pays ont également constaté des évolutions dans leurs relations politiques, économiques et sécuritaires. Le Dr Andrew Wells-Dang a souligné un aspect particulier des relations entre le Vietnam et les États-Unis, lequel concerne les relations diplomatiques populaires, avec les relations entre anciens combattants, étudiants, hommes d'affaires et ONG de développement.



Lors d'une visite de travail avec l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis Nguyen Quoc Dung, dans l'État d'Utah, Andrew Wells-Dang a constaté que les entreprises américaines sont très intéressées par les perspectives d'investir au Vietnam.



Outre la coopération en matière d'économie et d'éducation, Andrew Wells-Dang s'est déclaré convaincu que la coopération bilatérale dans le climat, l'environnement, les droits de l'homme, la défense…, continuerait de se développer.



À l'USIP, les experts sont particulièrement intéressés à la coopération avec le Vietnam sur les questions de paix et de sécurité régionales et mondiales. Le Vietnam bénéficie d'un respect de la part des pays de différents côtés lors des conflits mondiaux, ce qui lui confère le potentiel de jouer un rôle de médiateur en faveur de la paix, a-t-il ajouté. -VNA