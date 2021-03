Doan Van Hieu, étudiant de l'Université des technologies de l'information relevant de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville.



Hanoï (VNA) - Doan Van Hieu, étudiant de l'Université des technologies de l'information relevant de l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville, vient de remporter le 3e prix à l'Olympiade internationale de microélectronique d'Arménie (AMO).

En septembre dernier, il a participé à un test à choix multiples pour représenter le Vietnam à l'événement mondial, où les candidats ont eu trois heures pour répondre à 18 questions. Ce concours a été organisé en ligne en septembre dernier en raison du COVID-19.

Le concours annuel pour les ingénieurs et étudiants en technologie de moins de 30 ans est organisé par Synopsys, spécialisé dans les logiciels de conception de semi-conducteurs. Un étudiant serbe a remporté le premier prix tandis que le deuxième prix est allé à l'Arménie.

L'Olympiade vise à stimuler le développement de la microélectronique en Arménie et dans les pays participants; reconnaître et inspirer de jeunes ingénieurs talentueux; accroître l'intérêt pour la microélectronique chez les jeunes spécialistes; comprendre le niveau de connaissances dans le domaine de la microélectronique chez les jeunes spécialistes des pays participants afin d'apporter les ajustements nécessaires aux programmes éducatifs; et créer une communauté de jeunes spécialistes impliqués dans la microélectronique. -VNA