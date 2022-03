Hanoi (VNA) – L’exposition d’aquarelles de Kim Jai-min sur le Vietnam se tient à la galerie Yeonjung dans la ville sud-coréenne d’Incheon, illustrant la vie quotidienne dans la région du Sud-Ouest.

L'enseignant sud-coréen Kim Jai-min. Photo: VNA

Kim Jai-min, enseignant à la retraite du lycée Songdo dans la ville d’Incheon, en République de Corée, aime le Vietnam et son peuple. A l’aquarelle, il a peint des scènes prises en photo lors de ses voyages au Vietnam ces 30 dernières années et organise des expositions pour faire découvrir le pays.

Son exposition illustre la vie quotidienne des habitants du Sud-ouest, une région que l’auteur a visitée à plusieurs reprises, telles que My Tho, Vinh Long, Cân Tho et Châu Dôc (An Giang).

Cette exposition a lieu à l’occasion où le Vietnam et la République de Corée se préparent activement à célébrer le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (22 décembre 1992).

"Depuis 1993, j’ai voyagé au Vietnam environ 30 fois. J’ai de nombreuses photos et de beaux souvenirs sur le pays. Plus je voyage, plus mes sentiments pour le Vietnam s’approfondissent", a confié Kim Jai-min.

Il y a dix ans, j’ai commencé à peindre à partir de photos, principalement pour mes amis vietnamiens vivant en Corée du Sud avec le désir de les aider, en particulier les femmes mariées à des Sud-Coréens, à soulager un peu leur mal du pays", a-t-il fait savoir.

Ses expériences accumulées depuis 30 ans, il les a également partagées dans deux livres: "The Korean trip to Vietnam" (publié en 1994) et "Inside Vietnam" (publié en 2005).

Kim Jai-min a également participé à la présentation du Vietnam dans l’émission "Travel Chronicles" sur le thème mondial d’EBS Radio (République de Corée). Il est co-auteur (avec le professeur Kim Young-sun de l’Université Inha) du livre "The Story of Vietnam" (publié en 2015), qui permet aux Sud-Coréens d’acquérir une compréhension approfondie du pays. – CPV/VNA