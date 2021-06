Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Conseil théorique du Comité central du Parti a organisé le 23 juin un échange de vue avec des dirigeants d’organes du ressort central pour élaborer un Rapport de consultation intitulé « Quelques questions théoriques et pratiques sur la poursuite de la promotion de l’édification et du réajustement du Parti ; prévenir et lutter contre la dégradation de l'idéologie politique, de la moralité, du mode de vie et les signes d' »auto-évolution » et d'« auto-transformation ».

Nguyen Xuan Thang, membre du Bureau Politique, président du Conseil théorique du Comité central du Parti, directeur de l'Académie nationale de politique de Ho Chi Minh a présidé cet événement.

Le séminaire s'est concentré sur les questions suivantes : nouvelles questions théoriques et pratiques sur l'édification et le réajustement du Parti ; lutte contre la dégradation de l'idéologie politique, de la moralité, du mode de vie et les signes d'« auto-évolution » et d'« auto-transformation » ; des tâches clés et des solutions pour promouvoir l’édification et la réajustement du Parti.

Les participants ont analysé et évalué l'organisation et la mise en œuvre de la Résolution du 4e Plénum du Parti (12e mandat), et discuté des résultats importants obtenus dans le passé ainsi que les limites et les causes de ceux-ci.

Ils ont proposé de nombreuses solutions et exigences pour résoudre rapidement les problèmes urgents dans l’édification du Parti dans le nouveau contexte.

En conclusion, Nguyen Xuan Thang a noté les commentaires constructifs et scientifiques, tout en demandant de continuer l’organisation des séminaires et des enquêtes sur place dans certaines localités pour achever bientôt l’édification du Rapport et le soumettre au Bureau Politique et au Secrétariat. -VNA