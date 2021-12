Un échange de vue entre les chefs des représentations vietnamiennes à l'étranger et des entreprises. Photo : baoquote.vn

Hanoï (VNA) – Un échange de vue entre les chefs des représentations vietnamiennes à l'étranger et des entreprises a eu lieu le 10 décembre, à Hanoï en marge de la 31e Conférence sur la diplomatie.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu a animé la discussion. Photo : baoquote.vn

Placé sur le thème « Mettre en œuvre la diplomatie économique au service du développement centré sur les entreprises - solutions et actions", l'événement a réuni près de 70 chefs des représentations vietnamiennes à l'étranger, des ambassadeurs nouvellement nommés, des consuls généraux, des dirigeants de ministères et de secteurs, et plus de 120 dirigeants et représentants d'associations, de sociétés et d'entreprises à travers le pays.

S'exprimant à l'évènement, le vice-ministre Nguyen Minh Vu a affirmé qu'il s'agissait d'un événement très important et significatif dans le contexte que le Parti, l'État, le gouvernement et le ministère des Affaires étrangères ont identifié l'un des principaux objets de service de la diplomatie est la communauté des affaires. Le 13e Congrès national du Parti a déterminé « Construire une diplomatie économique au service du développement en prenant les personnes, les localités et les entreprises comme centre de services ».

Après 2 ans affectés par la pandémie, le Vietnam passe maintenant à une Nouvelle normalité, rétablissant la production et les affaires et s'adaptant à la pandémie.

A cette occasion, le vice-ministre a également partagé des difficultés de la communauté des entreprises qui est durement touchée par la pandémie.

Lors du séminaire, les délégués ont discuté des tendances essentielles dans le monde affectant la production et les activités commerciales des entreprises ; donné des suggestions pour que les entreprises puissent pénétrer plus efficacement dans la marché international, améliorer la valeur de la marque ; proposé des mesures et des tâches précis pour que le secteur diplomatique puisse soutenir les entreprises.- VNA