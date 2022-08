La Havane (VNA) - L’Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba a reçu 750 tablettes, deux serveurs et deux imprimantes, don de l’Assemblée nationale du Vietnam.

L’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Thanh Tung (à gauche) remet symboliquement le don de l’Assemblée nationale du Vietnam au président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernández. Photo : granma.cu

S’exprimant lors d’une cérémonie tenue le 11 août à La Havane, l’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Thanh Tung, a déclaré que l’équipement est destiné à aider la législature cubaine à améliorer son efficacité opérationnelle.Il a également exprimé sa solidarité avec le peuple cubain suite à l’incendie d’un dépôt de carburant dans la ville de Matanzas, à une centaine de kilomètres de La Havane, et a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l’accident.Appréciant la chaleureuse affection et l’aide précieuse du Vietnam, le président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernández, a demandé à l’ambassadeur de transmettre une lettre de remerciement au président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê.Homero Acosta Álvarez, secrétaire de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire et du Conseil d’État de Cuba, a souligné que ce n’est pas la première fois que l’Assemblée nationale du Vietnam offre des équipements à Cuba. Auparavant, le Vietnam a aidé la législature cubaine avec des systèmes de caméras de sécurité et d’autres équipements d’information.Il a déclaré que le Vietnam était l’un des premiers pays à envoyer un message de solidarité à Cuba après l’incendie survenu dans un dépôt de carburant de la ville de Matanzas, ajoutant que cela traduit la fraternité entre les deux pays. – VNA