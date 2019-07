Phnom Penh, 29 juillet (VNA) - Le président honoraire du Parti du peuple cambodgien, Samdech Heng Samrin, s'est déclaré convaincu le 29 juillet que Hô Chi Minh-Ville deviendrait prochainement l'une des principales villes de l'ASEAN.

Panorama de la séance de travail entre la secrétaire adjointe du comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville et présidente du conseil populaire municipal, Nguyen Thi Lê, et Heng Samrin, président de l'Assemblée nationale et président du Front de solidarité pour le développement de la Patrie du Cambodge. Photo : VNA