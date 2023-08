Hanoi (VNA) - Cet été, les visiteurs de l'ancien village de Đường Lâm dans la ville de Son Tay en banlieue de Hanoi peuvent s'essayer à l'art traditionnel sous la direction de l'artisan local Nguyễn Tấn Phát.

L'ancien village de Đường Lâm. Photo :VNA



Situé à seulement 44 km du centre-ville de Hanoï, ce village est un musée en plein air de valeurs culturelles intéressantes, de paysages et d'une architecture typiques des zones rurales du delta du fleuve Rouge.



Pour stimuler l'intérêt pour l'art et introduire un nouveau produit touristique de sa ville natale, l'artisan laqueur Nguyễn Tấn Phát a ouvert un cours d'art traditionnel gratuit, où les enfants et les visiteurs peuvent essayer de créer des œuvres de leurs propres mains.



Dao Thi Hong Nga, visiteur de Hanoï, a exprimé que''J'étais ravi d'apprendre que M. Nguyễn Tấn Phát dispensait des cours pour préserver cet art ancien et je voulais voir si je pouvais créer moi-même des œuvres. C'est bon de savoir qu'il y a des gens qui aiment l'art traditionnel, comme moi. Et j'espère que plus de gens viendront à ses cours.''



L'expérience de la gravure sur bois et sur laque offre aux touristes une occasion unique de découvrir la culture locale à travers le prisme de l'art traditionnel.



Phung Minh Long, également visiteur de Hanoï, a fait savoir que premièrement, cette classe contribue à stimuler le tourisme dans le village de Duong Lam. Deuxièmement, cela aide les enfants à rester à l'écart de leurs téléphones portables, de la télévision et d'Internet et à en apprendre davantage sur l'art populaire local.

Une séance dure généralement quelques heures. En plus d'un horaire fixe tous les dimanches matins, Nguyễn Tấn Phát est également disponible pour organiser des cours pendant la semaine, selon que des groupes d'étudiants et de visiteurs s'inscrivent.



L'Artisan Nguyễn Tấn Phát a exprimé :''J'ai reçu beaucoup de commentaires positifs de la part des touristes concernant mes cours gratuits. C'est une chose nouvelle et intéressante à faire lors de la visite de l'ancien village de Duong Lam.''



Les participants au cours seront guidés dans les techniques et les compétences nécessaires pour créer leurs œuvres d'art, qu'ils pourront bien évidemment emporter chez eux en souvenir.



Nguyễn Tấn Phát est né à Sơn Tây. En tant que seul artiste laqueur de la ville, il a participé à la transmission du métier à la génération suivante, inspirant de jeunes artistes de son pays natal et créant des emplois pour des dizaines de villageois.- VNA