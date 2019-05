La délégation vietnamienne participe à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Photo: VNA



New York (VNA) – Un correspondant chevronné américain a soutenu la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2020-2021, après être sélectionné comme l’unique candidat de la région par le groupe des pays d’Asie-Pacifique à l’ONU.

George Alan Baumgarten, correspondant à l’ONU, a souhaité voir le Vietnam redevenir membre du Conseil de sécurité après les prochaines élections.

Il a estimé que si le Vietnam était membre du Conseil de sécurité, cela serait très utile, car le Vietnam pourrait, de son point de vue, contribuer à de nombreuses idées et initiatives pour résoudre les problèmes chauds et émergents que le Conseil de sécurité doit régler, notamment les questions particulièrement importantes, pour lesquelles, presque tous les mois, le Conseil de sécurité doit publier un ordre du jour comme la violence en Afrique, puis les problèmes auxquels le Moyen-Orient est confronté, la guerre entre Israël et la Palestine, la récente tension croissante entre l’Iran et les États-Unis, les évolutions inquiétantes sur les combats prolongés en Syrie et au Yémen.

Le Vietnam a assumé pour la première fois la fonction de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU au mandat 2008-2009. Avec ce poste, le Vietnam a apporté des contributions utiles et importantes, laissé des empreintes et a été hautement apprécié par la part d'amis internationaux.

En outre, l’organisation réussite des événements internationaux récents a contribué à élever la position du Vietnam sur la scène internationale et au sein des relations multilatérales.

La candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021, témoigne de son souhait de devenir un membre responsable de la communauté internationale et d’intensifier ses contributions au maintien de la paix, à la promotion du développement et de la prospérité du monde. -VNA