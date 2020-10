Hai Phong (VNA) – Le Département des affaires extérieures de de la ville de Hai Phong (Nord), l’Union municipale des organisations d’amitié et l’Associations des Sud-Coréens dans cette ville ont organisé le 31 octobre une concours de la langue coréenne.

Le Comité d'organisation du concours remet le premier prix à Nguyên Khanh Ly. Photo: VNA

Selon Nguyên Thi Thanh Huong, directrice adjointe du Département municipal des affaires étrangères, le concours vise à favoriser l'apprentissage du coréen et des langues étrangères, ainsi qu’à promouvoir la compréhension des habitants de Hai Phong sur la culture de la République de Corée, les échanges et la coopération amicale entre le Vietnam et ce pays d’Asie de l’Est.

Selon le président de l'Association des Sud-Coréens à Hai Phong, Cho Sung Jin, de nombreuses grandes entreprises coréennes investissent dans cette ville portuaire du Nord et les entreprises coréennes ont tendance à continuer à y injecter leurs capitaux.

Ce concours est l'occasion de relier plus étroitement les relations de coopération entre les deux pays, de renforcer les échanges entre la communauté coréenne et le peuple vietnamien en général et les habitants de Hai Phong en particulier, a-t-il déclaré, ajoutant que les candidats deviendront des ponts reliant les liens bilatéraux.

Le Comité d’organisation a remis 2 premiers prix, 2 autres deuxièmes prix et d’autres prix aux candidats.

La République de Corée est l'un des plus grands investisseurs direct étranger à Hai Phong. Une quarantaine d'entreprises coréennes y investissent, avec un fonds total de près de 7 milliards de dollars. -VNA