Les délégués participent à ce colloque. Photo: VNA



Binh Thuan (VNA) – Le 7ème colloque international sur les nanotechnologies et leurs applications (IWNA) a eu lieu du 7 au 9 novembre dans la ville de Phan Thiet, province centrale de Binh Thuan.

Organisé conjointement par l’Université nationale de Ho Chi Minh-Ville et le MINATEC, campus d'innovation en micro-nanotechnologies, l’événement réunit plus de 300 délégués, scientifiques dont une centaine de délégués étrangers venus de 20 pays.

Lors de ce colloque, plus de 160 rapports scientifiques sont présentés, portant les nanotechnologies et leurs applications dans la science et la vie.

Dans ce cadre, a lieu une exposition présentant les nanotechnologies des entreprises vietnamiennes et étrangères et un Forum sur les opportunités d’affaires de micro et nanotechnologies au Vietnam.

IWNA 2019 offrira aux scientifiques de nombreux pays l’opportunité d'échanger des connaissances et expériences sur les nanotechnologies. L’événement étendra le réseau de coopération internationale dans la recherche et l’éducation sur les nanotechnologies.



Selon les experts, les nanotechnologies sont une technologie de pointe, jouant un rôle important dans le développement de l’économie sur la base de hautes technologies, contribuant grandement à changer la physionomie des sciences et technologies.

Actuellement, les nanotechnologies sont largement appliquées dans de nombreux domaines de la vie et ont une grande influence, notamment dans les domaines de l'information et de la communication, du cosmétique, des médicaments, de la santé, de l’agriculture… -VNA