Au district de Minh Hoa. Photo: Oxalis/VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de la province de Quang Binh a autorisé la société Oxalis à expérimenter depuis le 1er novembre un circuit touristique dans des villages de l'ethnie Ruc de la commune de Tan Hoa, district de Minh Hoa, pendant la saison des pluies.Oxalis est autorisée à effectuer des visites sur le terrain dans les zones inondées de la commune de Tan Hoa du 1er au 31 novembre, pour élaborer l'itinéraire du circuit. Ce dernier offre aux visiteurs l'occasion de découvrir la vie de l'ethnie Ruc à la saison des pluies, à travers diverses activités telles que kayak, SUP, visites touristiques et remise de cadeaux aux habitants.Il s'agit de la deuxième visite de découverte de la nature, de la vie et des habitants des villages de l'ethnie Ruc du district de Minh Hoa, la première en mars 2021.La commune de Tan Hoa est dotée de magnifiques paysages. Auparavant, la société Oxalis avait lancé des visites des grottes de Tu Lan et de Tien dans cette même commune. - CPV/VNA