Beta Cinema Quang Trung apparaît dans le magazine Interior Design. Photo: Interior Design

Hanoï (VNA) - Dans son numéro de juillet 2021, Interior Design, premier magazine mondial d'architecture et d'intérieur, a consacré 9 pages au design impressionnant du Beta Cinema Quang Trung à Ho Chi Minh-Ville.



Ce cinéma de 1.000 places présente du rose, du bleu et de l'orange vif, avec des détails géométriques inspirés du charme classique de l'Art déco français. Les concepteurs ont voulu recréer des monuments célèbres de Saigon tels que le marché de Ben Thanh, le théâtre de la ville, l'église de Tan Dinh... dans un espace ludique et moderne.



La page My Modern Net a comparé le Beta Cinema Quang Trung à une "oasis vibrante au Vietnam". Luxury Launches compare les coins du cinéma à une scène du réalisateur de génie Wes Anderson./.-CPV/VNA