Hanoi (VNA) – Les pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), dont le Vietnam, mettent activement en œuvre les trois piliers de la Communauté de l'ASEAN, afin de stabiliser la sécurité et de résoudre les problèmes régionaux.Ce propos a été souligné par le professeur agrégé, Dr Awang Azman Bin Awang Pawi, de l'Université de Malaya en Malaisie, à l'occasion du 56e anniversaire de la fondation de l'ASEAN.Le Dr Awang Azman Bin Awang Pawi a fait le point des réalisations dans les efforts visant à construire la Communauté de l'ASEAN. Premièrement, c'est le principe de la coopération. L'ASEAN offre des mécanismes de dialogue où les États membres peuvent exprimer leurs points de vue dans un monde de plus en plus intégré. Les mécanismes comprennent le Forum régional de l'ASEAN (ARF), la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM), etc. Les forums et séminaires entre les dirigeants des pays aideront l'ASEAN à renforcer la connexion, la stabilité avec une responsabilité partagée pour la sécurité globale. Ce pilier vise à faire de l'ASEAN une région dynamique.Deuxièmement, il s'agit de résoudre et de prévenir les conflits. L'ASEAN joue un rôle actif et flexible dans la prévention des conflits dans la région tels que la question de la mer Orientale, en adoptant la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC) et en menant des négociations sur le Code de conduite en mer Orientale (COC).À propos de la Communauté économique de l'ASEAN, qui a pour l’objecctif de créer un marché unique avec les meilleurs produits, les procédures d'import-export pratiques et les normes de travail qualifié au sein de l'ASEAN, le Dr Awang Azman Bin Awang Pawi a souligné les réalisations en matière de libéralisation des échanges. L'ASEAN a élaboré un code de conduite entre les pays pour garantir leurs intérêts, de l'import-export aux services internationaux. Vient ensuite la facilitation des procédures d'investissement. Les pays de l'ASEAN ont des exigences différentes pour les biens et services exportés et importés, la construction d'un pilier économique permet donc de simplifier ces exigences et d'augmenter la consommation des produits et services de chaque pays. Ce pilier favorise également les partenariats d'investissement entre les grandes entreprises de l'ASEAN.Enfin, des réalisations dans la communauté socio-culturelle de l'ASEAN ont créé un pont culturel entre les pays de la région. En ce qui concerne l'éducation et le développement des ressources humaines, l'ASEAN met en œuvre l'initiative d'échanges intra-régionaux de coopération éducative, y compris les échanges d'étudiants, pour garantir les ressources humaines ainsi que la qualité de l'éducation et de la formation. En termes de préservation culturelle, cet objectif est mis en œuvre par le biais de festivals et d'événements culturels, afin d'améliorer la compréhension et la diversité culturelles.Selon le Dr Awang Azman Bin Awang Pawi, ces trois piliers ouvriront de nombreuses opportunités de développement et de coopération, mais poseront en même temps des défis et difficultés pour chaque pays. Il est important que les pays de l'ASEAN se respectent et s'accompagnent toujours sur la voie du développement économique, construisant une culture d'entraide et renforçant la position de l'ASEAN dans le monde. -VNA