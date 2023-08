Cérémonie d'inauguration du centre de formation au billard à Yushan, en Chine. Photo: VNA Cérémonie d'inauguration du centre de formation au billard à Yushan, en Chine. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L'Académie internationale de billard de Yushan, dans la province chinoise du Jiangxi, a inauguré le 8 août un centre de formation pour les joueurs de billard vietnamiens.S'exprimant lors de l'événement, Nguyen Truong Son, premier secrétaire de l'ambassade du Vietnam en Chine, a fait l'éloge de la collaboration dans le sport entre le Vietnam et ladite Académie, tout en exprimant son espoir que cette dernière contribuerait à améliorer les compétences des athlètes vietnamiens.Zhou Ming Shan, président de la Conférence consultative politique du peuple chinois du district de Yusan, a également salué la collaboration entre les deux parties. Selon lui, le Musée mondial du billard sera bientôt inauguré dans la localité et l'histoire du développement du billard vietnamien y sera présentée.L'académie est considérée comme le début d'une vaste coopération entre la Chine et le Vietnam sur le projet de billard à huit boules, tout en aidant à promouvoir le sport dans la région de l'Asie du Sud-Est et dans le monde.Ces dernières années, le billard à huit boules se développe au Vietnam, attirant la participation de joueurs de premier plan. -VNA