Hanoï (VNA) - A 12h09 le 31 janvier, l'avion Su 22 numéroté 5873 du Régiment 921 de l'Armée de l'air, de la Division 371, de la Défense aérienne et de l’Armée de l'air, piloté par le capitaine Tran Ngoc Duy, a décollé pour le premier vol, - vol d'entraînement No 206.

A 12h27, lors de l'atterrissage, l'avion a mal fonctionné, le pilote a reçu l'ordre de sauter en parachute mais il a tenté de sauver l'avion. Malheureusement, le pilote est décédé et l’avion s’est ecrasé.

Le capitaine Tran Ngoc Duy, chef d'escadron adjoint, chef d'état-major du 1er escadron du Régiment 921 de l'Armée de l'air, de la Division 371, est né en 1992 et domicilié dans le quartier de Nam Cuong, ville de Yen Bai, province éponyme.

Immédiatement après l'incident, le ministère de la Défense a ordonné à la Défense aérienne et à l’Armée de l'air et aux agences et unités concernés de régler d'urgence les conséquences, d'enquêter et de clarifier la cause de l'accident ; avec les agences fonctionnelles, les autorités locales et les organisations de masse de rendre visite et encourager la famille de Tran Ngoc Duy. - VNA