Dang The Vinh, auditeur général adjoint de l'Etat (2e à gauche) est élu président de l'Association d'amitié Vietnam – Azerbaïdjan. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Dang The Vinh, auditeur général adjoint de l'Etat, a été élu président de l'Association d'amitié Vietnam – Azerbaïdjan, lors du deuxième Congrès national de ladite association, pour le mandat 2021-2026 tenu directement et en ligne le 30 décembre à Hanoi.

Le rapport de synthèse du mandat 2015-2021 montre qu'au cours de la législature passée, l'Association d'amitié Vietnam - Azerbaïdjan a pour l'essentiel accompli les tâches fixées, contribuant activement à la promotion des relations économiques, politiques, culturelles, et aux relations d'amitié traditionnelles entre les deux peuples.

Pour la mandat prochain 2021-2026, les participants ont proposé de continuer à se coordonner avec l'ambassade d'Azerbaïdjan au Vietnam pour organiser les grandes fêtes des deux pays: Fête nationale du Vietnam (2 septembre), Fête nationale de l'Azerbaïdjan (28 mai), les 30 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

L'Association continuera d'échanger les activités pour promouvoir l’image du Vietnam en Azerbaïdjan, et vice versa.

S'exprimant lors du congrès, l'ambassadrice Nguyên Phuong Nga, présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, a proposé au comité exécutif et au nouveau président de l'Association d'amitié Vietnam – Azerbaïdjan de se coordonner avec l'ambassade d'Azerbaïdjan au Vietnam, les ministères et les branches dans le pays, de réformer ses activités et d’y appliquer les technologies de l’information, ce pour contribuer à développer davantage les relations entre les deux pays. -VNA