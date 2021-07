Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong. Photo : VNA



Pékin (VNA) - L’article du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong sur le chemin vers le socialisme au Vietnam a montré les visions stratégiques sur la cause révolutionnaire du pays, selon Wei Wei, journaliste de la Radio Chine Internationale (CRI), lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

L’article du leader du Parti Nguyên Phu Trong a attiré une attention particulière des politiciens et des théoriciens chinois, car il a présenté de nouvelles idées et conclusions théoriques du Parti communiste du Vietnam, contribuant à enrichir le Marxisme-Léninisme et le système théorique socialiste dans le monde.

Le journaliste Wei Wei a apprécié le fait que le PCV adhère à l'idée que l'État est « du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Toutes les pensées et actions ont toujours comme base les intérêts du peuple qui sont également considérés comme le but ultime. Cela coïncide avec la position de base du Parti communiste chinois (PCC) "axée sur le peuple".

Les réalisations du Dôi Moi (Renouveau) au Vietnam prouvent que le développement à orientation socialiste a non seulement des effets économiques positifs mais résout également les problèmes sociaux bien mieux que les pays capitalistes au même niveau de développement économique, a-t-il souligné.

Les réalisations en matière de développement économique et d'amélioration du niveau de vie des populations au Vietnam et en Chine, notamment celles qui sont reconnues dans le monde entier dans le contexte de pandémie de COVID-19, illustrent la supériorité du régime socialiste, a-t-il précisé.

Pour conclusion, le journaliste chinois a souligné l’importance d’un environnement international favorable pour l’objectif du Vietnam de rendre le peuple riche, le pays puissant, démocratique, équitable et avancé. -VNA