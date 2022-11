Panorama de l'entretien entre le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – L’ancien vice-Premier ministre lao Somsavat Lengsavath a souligné la signification importante de la visite officielle en Chine du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong.

La visite du secrétaire général Nguyen Phu Trong revêt une signification importante non seulement pour le Vietnam et la Chine, mais aussi pour la cause socialiste mondiale, a-t-il indiqué, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le fait que le secrétaire général Nguyen Phu Trong était le premier dirigeant étranger à effectuer une visite en Chine après le 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), montre l’importance des relations bilatérales, a-t-il souligné.

L’ancien vice-Premier ministre lao Somsavat Lengsavath. Photo: VNA



Cette visite était une bonne occasion pour les deux parties de partager des expériences en matière d’édification du Parti, de promouvoir leur confiance politique mutuelle et leur coopération dans divers domaines, a-t-il ajouté.

La Chine est actuellement un partenaire stratégique intégral de l’ASEAN, tandis que l’ASEAN est un partenaire de premier rang de la Chine dans l’économie et le commerce. Le Vietnam est aussi l’un des premiers partenaires économiques et commerciaux de la Chine au sein de l’ASEAN.

La visite en Chine du secrétaire général Nguyen Phu Trong a permis de promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans l’économie, le commerce et l’investissement, contribuant au développement des relations ASEAN-Chine, a indiqué l’ancien vice-Premier ministre lao. -VNA