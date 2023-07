Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a signé en juillet une décision sur des mesures disciplinaires à l’encontre de Dinh Quôc Thai, ancien président du Comité populaire de la province de Dông Nai (Sud).

L’ancien président du Comité populaire de la province de Dông Nai, Dinh Quôc Thai. Photo: VNA

Plus précisément, le statut de Dinh Quôc Thai en tant que président du Comité populaire provincial pour les mandats 2011-2016 et 2016-2021 a été retiré pour ses violations dans son travail.

Auparavant, le Secrétariat du Comité central du Parti avait également imposé des mesures disciplinaires à son encontre.

Le 16 décembre 2022, le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a présidé une réunion du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti pour examiner des mesures disciplinaires à l’encontre de Dinh Quôc Thai, qui était également ancien vice-secrétaire du Comité provincial du Parti et ancien secrétaire de la délégation du Parti du Comité populaire provincial.

Après avoir examiné la proposition de la Commission de contrôle du Comité central du Parti, le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti ont établi que Dinh Quôc Thai montrait une dégradation de l’idéologie politique, de la moralité et du mode de vie ; a reçu des pots-de-vin ; a violé les règlements du Parti et les lois de l’État dans l’exercice des fonctions et tâches assignées ; violé des règles du Parti sur les choses interdites aux membres du Parti et concernant la responsabilité en matière d’exemplarité.

Ces actes ont causé de très graves conséquences, d’énormes fuites et gaspillages du budget de l’Etat, exaspéré l’opinion publique et porté atteinte à la réputation de la communauté, à l’organisation du Parti et aux autorités locales.



Par conséquent, le Secrétariat du Comité central du Parti a décidé de l’expulser du Parti et a demandé aux organismes compétents de prendre des mesures disciplinaires administratives à son encontre. – VNA