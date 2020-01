L'ambassadeur du Vietnam à Séoul, Nguyên Vu Tu (à droite), remet l’Ordre du Travail de troisième classe à Kim Kwan-yong, ancien gouvreneur de la province sud-coréenne de Gyeongsangbuk. Photo: VNA



Séoul (VNA) – Au nom du président vietnamien, l’ambassadeur du Vietnam à Séoul, Nguyên Vu Tu, a remis le 10 janvier l’Ordre du Travail de troisième classe à Kim Kwan-yong, ancien gouvreneur de la province sud-coréenne de Gyeongsangbuk.

Cette récompense reconnaît ses contributions à l'organisation réussie du Festival mondial de la culture Hô Chi Minh-Ville - Gyeongju 2017 et au développement de l'amitié et de la coopération entre la ville vietnamienne et la province de Gyeongsangbuk.

L’ambassadeur Nguyên Vu Tu a déclaré que les relations entre le Vietnam et la République de Corée avaient connu un développement rapide ces dernières années et s’étaient renforcées au fil des ans grâce à une coopération et des échanges plus solides dans divers domaines.



Il a indiqué que les échanges culturels avaient un rôle important dans les relations bilatérales, ce dont avait témoigné le Festival mondial de la culture Hô Chi Minh-Ville - Gyeongju 2017 de 23 jours en novembre 2017, le plus long événement culturel organisé par la ville vietnamienne.



Nguyen Vu Tu a exprimé sa conviction que le succès du festival encouragerait les Vietnamiens et les Sud-Coéens à œuvrer pour le développement des échanges bilatéraux dans la culture et d’autres secteurs.



Pour sa part, Kim a exprimé l'espoir que les relations bilatérales continueraient de se développer et que la République de Corée et le Vietnam entretiendraient des relations étroites en matière d'économie, de commerce et de culture. -VNA