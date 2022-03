Le président Nguyen Xuan Phuc à la cérémonie de remise posthume du titre de héros des forces armées populaires à Lu Minh Chau. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a assisté, le 16 mars à Ho Chi Minh-Ville, à la cérémonie de remise posthume du titre de héros des forces armées populaires à Lu Minh Chau, ancien chef adjoint du Département spécial des finances N2683, ancien directeur général de la Banque d'État du Vietnam.

Durant la lutte pour la libération du Sud et de réunification du pays, le secteur bancaire a apporté une contribution particulière au travail d’assistance financière au champ de bataille du Sud à travers les lignes secrètes de deux unités : le Fonds spécial (B29) et le Département spécial des finances (N2683). Ces deux unités, en 10 ans (1965-1975), ont attribué un total de 678 millions de dollars, en toute sécurité et efficacement, au champ de bataille du Sud. Parmi de nombreuses personnes ayant contribué aux excellentes réalisations du secteur bancaire figure le "commerçant d'argent historique" Lu Minh Chau (également connu sous le nom de Ba Chau).

S'exprimant lors de la cérémonie, le président Nguyen Xuan Phuc a déclaré que Lu Minh Chau était une véritable "officier du renseignement économique et financière" qui avait surmonté habilement les systèmes de surveillance stricts de l'ennemi pour le transport absolument sûr de centaines de millions de dollars pour servir la révolution.



"Il est à jamais un exemple brillant du sacrifice et de la moralité d'un cadre du secteur bancaire qui jure de se consacrer à l'accomplissement de la mission assignée", a souligné le président.

A cette occasion, Nguyen Xuan Phuc s’est déclaré convaincu que le secteur bancaire continuerait à mener à bien les tâches assignées ; était digne de la tradition glorieuse et héroïque, de la confiance des générations précédentes et aussi de la responsabilité confiée par le Parti, l’État et peuple. -VNA