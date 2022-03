Un débat dans le cadre de la 144e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-144) et des réunions connexes à Bali, en Indonésie. Photo: quochoi.vn

Bali (VNA) – Une délégation vietnamienne a participé mardi 22 mars à un débat dans le cadre de la 144e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-144) et des réunions connexes qui se tiennent du 20 au 24 mars à Bali, en Indonésie.

Dans son discours, Thai Quynh Mai Dung, membre permanente de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale vietnamienne, a réaffirmé que la paix et la coopération étaient toujours une priorité et un objectif du Vietnam, ajoutant qu’il s’agissait également d'un noble objectif de l'UIP depuis le tout début de sa fondation il y a 133 ans.

Elle a insisté sur la nécessité de régler les différends par la voie pacifique, dans le respect des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies, de l'égalité souveraine, de l'indépendance politique et de l'intégrité territoriale, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le non recours à la force ou la menace d'y recourir.

Dans cet esprit, le Vietnam est très préoccupé par le conflit armé actuel en Ukraine. Le Vietnam appelle à une retenue maximale et à l'arrêt immédiat de l'usage de la force pour éviter de nouvelles pertes humaines et matérielles, à la réduction des tensions et à la reprise du dialogue et des négociations par tous les canaux, a-t-elle dit.

Le Vietnam reconnaît les efforts de négociation des parties et espère que les parties protègent la sûreté et la sécurité des gens et des infrastructures civiles essentielles, conformément au droit international humanitaire, a-t-elle souligné.

La représentante vietnamienne a également appelé la communauté internationale, y compris les parlements membres de l'UIP, à continuer de favoriser le dialogue entre les parties, la garantie de la sécurité de la vie et des biens, ainsi que des droits et intérêts légitimes de toutes les personnes, la protection des citoyens, y compris les Vietnamiens. -VNA