Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Vietnam Airlines a décidé de modifier les horaires de ses vols au départ ou à destination de l’aéroport international du Kansai (Osaka), de Nagoya au Japon et de Busan en République de Corée, en raison du typhon Tapah qui longe les côtes japonaises et la péninsule coréenne.

La compagnie aérienne nationale a décidé de retarder de 35 minutes à plus de deux heures le décollage des vols entre Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Da Nang et Osaka (VN330, VN320, VN336, VN337) ; de ceux entre Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Nagoya (VN346, VN340) ; et ceux entre Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Busan (VN426, VN422). Il s’agit des vols prévus le 23 septembre.

Pour de plus amples informations, les passagers peuvent surfer sur le site web de Vietnam Airlines à l’adresse www.vietnamairlines.com, sa page Facebook (www.facebook.com/VietnamAirlines), contacter ses agences ou appeler au 1900 1100 (pour les appels au Vietnam) ou au +84 38320 320 (pour les appels depuis l’étranger).

Le 21 septembre, Vietnam Airlines avait dû également faire décoller 30 minutes plus tôt deux vols depuis Hanoï et Ho Chi Minh-Ville à destination de Busan, en raison du typhon Tapah. -VNA